Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl - Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet

Am Freitag, 03.12.21, zwischen 14.00 und 18.45 Uhr hebelten Einbrecher im Crispenweg die Terrassentür eines Reihenhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mehrere Räume wurden von dem/den Tätern durchsucht. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (tk)

Soest - Diebstahl aus DHL-Auslieferungsfahrzeug

Das DHL-Fahrzeug stand am Freitag, 03.12.21, 13.30 Uhr im Zuge der Auslieferungsfahrt in der Jakobistraße. Die Zeit der Paketzustellung nutzte ein 25-jähriger in Soest gemeldeter Mann, um den im Fahrzeug befindlichen Rucksack des Fahrers zu entwenden. Der Täter versteckte sich anschließend im Nahbereich hinter einer Mülltonne, um sein Diebesgut zu inspizieren. Hierbei wurde er jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher umgehend die Polizei informierte. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde der Täter im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen, der vollständige Rucksack an den Geschädigten ausgehändigt. (tk)

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag wurde eine 29-jährige Autofahrerin aus Bochum bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mawicker Bundesstraße/ Ostlandstraße verletzt. Gegen 18:40 Uhr war sie mit ihrem Opel Astra auf der Bundesstraße in Richtung Soest unterwegs, als zeitgleich ein 20-jähriger Autofahrer aus Ense die Absicht hatte, mit seinem VW Golf von der kreuzenden Kreisstraße 3 nach rechts auf die Mawicker Bundesstraße abzubiegen. Der Golf-Fahrer übersah bei Abbiegen die bevorrechtigte Bochumerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Die Frau wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. (sn)

Erwitte-Bad Westernkotten - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Im Einmündungsbereich Bruchstraße / Kampstraße am es am Samstag gegen 12:45 Uhr zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Erwitte verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem VW Caddy die Kampstraße und wollte nach rechts in die Bruchstraße Richtung Ortsmitte abbiegen. Auf der Bruchstraße war in diesem Moment eine 45-jährige Frau aus Geseke mit ihrem VW Golf stadteinwärts unterwegs. Als der Erwitter auf die Bruchstraße einbog, missachtete die Autofahrerin dessen Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der 44-Jährige Verletzungen davon trug und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. (sn)

Lippstadt - Wohnungseinbruch

Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Bruchbäumer Weg musste am Samstagnachmittag beim Betreten des Objektes feststellen, dass während seiner Abwesenheit im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hebelten dazu ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und betraten die Räumlichkeiten. Schränke und Kommoden in mehreren Zimmern wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Nach Tatausführung konnten sich die Täter unerkannt entfernen. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Werl -Versuchter Diebstahl aus Ladengeschäft

Zwei unbekannte männliche Täter schlugen am 05.12.2021 gegen 01.30 Uhr zwei Schaufensterscheiben eines Tabakgeschäfts in Werl in der Engelhardstraße ein. Dadurch wurden eine Vitrine und mehrere Verkaufsgegenstände beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1.000 Euro. Während der Tathandlung wurden die Täter von Anwohnern angesprochen. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung, ohne jedoch Diebesgut mitzunehmen. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie männlich und unter 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Sachdienliche Hinweise zur Auffindung der Täter nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell