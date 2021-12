Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Eigentümerin überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Sonntag überraschte eine 52-jährige Hauseigentümerin gegen 19.15 Uhr Einbrecher in einem Reihenhaus an der Straße Am Pandyk. Als die Moerserin nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus dem Inneren des Hauses. Sie verließ daraufhin ihre Wohnung und bat ihre Nachbarn im Hilfe. Als sie mit Unterstützung zurück kam, hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, Schränke und Schubladen durchwühlt und eine rote Geldkassette entwendet. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell