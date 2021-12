Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: 1.12. - Blaulichtbande einsatzbereit! (Meldung 35/2021)

Heiligenhaus (ots)

Die Geschichte der Heiligenhauser Feuerwehr wird fortgeschrieben - am markanten Datum 1.12. wurde die Kinderfeuerwehrgruppe offiziell eröffnet. Die "Blaulichtbande" besteht aus 21 Kindern und soll ein weiterer Baustein zur Nachwuchssicherung werden.

"Ihr seid jetzt richtige Feuerwehrleute", sprach der Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar, am vergangenen Mittwochabend den Kindern der neuen "Blaulichtbande" zu. Auf Grund der anhaltenden Pandemie fand die offizielle Gründung in kleinstem Kreise und ohne Gäste statt. Die studierte Lehrerin und neue Stadtkinderfeuerwehrwartin Nadine Kalveram nahm die offizielle Gründungsurkunde in Empfang.

Start finanziell gesichert

Den Start der Gruppe unterstützten die Stadt, der Feuerwehr-Förderverein und auch der Verband der Feuerwehren in NRW e. V. mit einigen Investitionen. So erhielten die Kinder als vorweihnachtliches Geschenk 25 hochwertige Kindersitze, Feuerwehr-Tretautos, Feuerwehr-Spielzeug, Helme und schicke Kinderfeuerwehr-Westen. Uniformen sind für die jüngsten Wehrmitglieder nicht vorgesehen - diese folgen erst in der Jugendfeuerwehr. Was vielleicht wortwörtlich als "Spielerei" gesehen werden kann, ist jedoch wichtige Nachwussicherung, wie Vollmar meint: "Viele Sportvereine nehmen seit Jahrzehnten Kinder in ihre Gruppen auf - bei der Feuerwehr war das gesetzlich lange Zeit garnicht möglich. Diese Lücke schließen wir nun endlich."

Gründungsdatum "112"

152 Jahre sei die Feuerwehr nun alt - so alt, dass die Eltern, die Großeltern und vermutlich auch die Urgroßeltern der Kinder nicht dabei gewesen sind. 50 Jahre alt wird nächstes Jahr die Jugendfeuerwehr - Vollmar selbst ist noch nicht einmal so alt, dass er dabei war. Und nun kommt die Kinderfeuerwehr neu hinzu - immer am 1.12. eines Jahres kann Geburtstag gefeiert werden. Das Datum wählte die Feuerwehr nicht ohne Grund - symbolisieren die Zahlen doch die Notrufnummer der Feuerwehr.

Gründungssteine in der Stadt verteilt

Um der Stadt aber trotzdem mitzuteilen, dass es nun eine Kinderfeuerwehr gibt, hatte sich die Gruppe etwas tolles ausgedacht. Dazu erklärte Kalveram: "Wenn man ein Haus baut, fängt man mit einem Grundstein an. Wir setzen heute einen großen und viele kleine Grundsteine." Nach dem offiziellen Teil bemalten die Kinder, ihre Betreuer und die Wehrleitung gemeinsam kleine Steine mit Feuerwehrmotiven. Diese Gründungssteine werden nun in der Stadt verteilt - wer sie findet, nimmt sie ein Stück mit und setzt sie wieder aus.

Spiel und Spaß im Vordergrund

Während es in der Einsatzabteilung fast nur noch im Fachthemen geht, ist der spielerische Anteil in der Jugendfeuerwehr schon höher. In der Kinderfeuerwehr steht das spielerische Lernen sogar im Vordergrund. "Die Kinder lernen schon jetzt, wie sie einen Notruf absetzen können oder wie sie zu Hause Gefahren erkennen. Sie sollen in einem geschützten Umfeld herausfinden, ob Feuerwehr etwas für sie ist. Bei den meisten bin ich mir da sehr sicher!", freut sich Nadine Kalveram. Die Gruppe trifft sich grundsätzlich jeden 2. Mittwoch - im Winter an der Feuerwache und im Sommer im Feuerwehrhaus in der Abtsküche. "Hier warten Wald und Wiesen auf uns. Förster Johannsen hat uns zudem schon Unterstützung in der Umweltbildung angeboten - besser kann es kaum laufen."

Die Kinderfeuerwehr Heiligenhaus ist, neben der Einsatzabteilung (seit 1869), der Ehrenabteilung (seit 1869), der Jugendfeuerwehr (seit 1972) und der Unterstützungsabteilung (seit 2016) die fünfte Abteilung der Feuerwehr Heiligenhaus. Mit ihr wächst die Mitgliederzahl der Feuerwehr um 21 auf insgesamt 190 Angehörige an. Die Betreuung der Kinderfeuerwehr übernimmt Fachpersonal, welches zur Hälfte extern gewonnen wurde. Zwischen dem 10 und dem 12. Lebensjahr können die Kinder in die Jugendfeuerwehr wechseln und mit dem 18. Lebensjahr dann in den Einsatzdienst einsteigen. Die Feuerwehr Heiligenhaus ist die sechste Wehr im Kreis Mettmann, die eine Kinderfeuerwehr gegründet hat.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell