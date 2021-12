Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Versammlungen im Kreis

Polizei appelliert an alle Teilnehmenden

Kreis Wesel (ots)

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten waren heute am Montag (27.12.2021) wieder im Kreisgebiet eingesetzt, um angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen, sogenannte "Corona Spaziergänge", zu begleiten.

In Moers hatte eine Duisburgerin einen Aufzug "Gegen Spaltung der Gesellschaft, gegen Impfzwang" angemeldet, der ohne Störung verlief und um ca.18.45 Uhr endete.

In Rheinberg war eine Versammlung angemeldet, ebenfalls unter dem Motto "Gegen Spaltung der Gesellschaft, gegen Impfzwang". Vom Treffpunkt am Marktplatz zogen die Teilnehmenden zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr friedlich durch die Innenstadt.

Ohne Anmeldung trafen sich hingegen in Dinslaken gegen 19.00 Uhr zahlreiche Menschen. Die Versammlung selbst verlief ohne Zwischenfälle und endete gegen 20.30 Uhr. So verlief es auch bei nicht angemeldeten Versammlungen in Alpen, Xanten sowie in Schermbeck, die sich kurz nach 20 Uhr auflösten.

Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung konnten nicht festgestellt werden.

Zwei Versammlungen in Moers und eine in Rheinberg waren offiziell angemeldet. Bei den anderen gab sich kein "Veranstaltungsleiter" zu erkennen. Weil das gegen das Versammlungsrecht verstößt, stellte die Polizei vier Anzeigen gegen Unbekannt.

Die Polizei im Kreis Wesel steht sowohl den Befürwortern der Impfpflicht als auch den Gegnern neutral gegenüber. Das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir sehr ernst.

Daher unser Appell: Melden Sie geplante Spaziergänge offiziell an! Wir wollen Sie mit Ihren Spaziergängen schützen! Das können wir jedoch nur, wenn wir offiziell davon wissen!

Das gleiche gilt natürlich für Gegendemonstrationen!

Sollten Sie sich unsicher sein, wir beraten Sie gerne! Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter https://wesel.polizei.nrw/artikel/versammlungsrecht-2

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell