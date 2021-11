Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbruchdiebstahl in Wohnhaus - Zeugenhinweise ++ Sessel in Garage angezündet - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Vollbremsung aufgrund Wildwechsel - aufgefahren ++ Polizei warnt vor Abzocke ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.11.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus - Zeugenhinweise

Zwischen dem 31.10.21 und dem 07.11.21 ist es im Bereich Bülows Kamp in Lüneburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Durch den zurzeit unbekannten Täter wurde im rückwärtigen Bereich des Hauses eine Tür aufgebrochen und im Inneren unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Eine Spurensicherung am Objekt wurde durchgeführt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw Audi A4 ist es am 07.11.21 zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr aus einem Parkhaus an der Uelzener Straße gekommen. Der unbekannte Täter öffnete auf zurzeit unbekannte Art und Weise den verschlossenen Pkw. Aus dem Handschuhfach wurden unter anderem drei Handys und ein Tablet entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung in Restaurant - Ingewahrsamnahme

Zu einer Sachbeschädigung einiger Möbelstücke der Außengastronomie eines Restaurants in der Lüneburger Innenstadt ist es am Morgen des 07.11.21 gekommen. Der 28-jährige Verursacher warf das Mobiliar durch die Gegend und beschädigte eine an der Hauswand befindliche Werbetafel. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Nahrendorf - Schlangenlinien über mehrere Kilometer - Blutentnahme durchgeführt

Zu einem Fahren unter Alkoholeinfluss ist es am Abend des 07.11.21 im Bereich der Eichendorfer Straße in Nahrendorf gekommen. Der 50-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai fuhr nach Angaben eines Zeugen über mehrere Kilometer in Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,9 Promille. Durch die Polizei Lüchow wurde die Fahrerlaubnis des 50-Jährigen sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Dahlenburg - Schwelbrand im Briefkasten - geringer Sachschaden - Zeugenhinweise

Zu einem Schwelbrand in einem Briefkasten kam es am Morgen des 08.11 gegen 05:00 Uhr im Bereich des Marienauer Weges. Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde ein qualmender Briefkasten gemeldet, welcher durch die freiwillige Feuerwehr Dahlenburg gelöscht wurde. Hinweise auf einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Nach ersten Erkenntnissen ist der Briefkasten noch funktionsfähig. Hinweise nimmt die Polizeistation Dahlenburg, Tel.: 05851-979440, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Sessel in Garage angezündet - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand eines Sessels in einer Garage eines leerstehenden Wohngebäudes kam es in den Abendstunden des 07.11.21 im Schlachtergang in Neuhaus. Ein Unbekannter hatte gegen 20:20 Uhr einen Sessel in der Garage in Brand gesetzt, so dass das Feuer auf die Garage übergriff. Die alarmierte Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und befragt dazu auch mehrere jugendliche Personen aus dem Umfeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - Vollbremsung aufgrund Wildwechsel - aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit erheblichen Sachschaden kam es in den Morgenstunden des 08.11.21 auf der Landesstraße 256. Eine 42 Jahre alter Fahrerin eines Pkw Subaru hatte gegen 07:15 Uhr aufgrund einer Rotte Wildschweine eine Vollbremsung "hinlegen" müssen. Ein folgender Fahrer eines Pkw VW Multivan bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow - aufgefahren - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 08.11.21 in der Salzwedeler Straße. Eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler hatte gegen 09:00 Uhr zu spät bemerkt, dass eine Pkw Peugeot eines 54-Jährigen vor der dortigen "rotanzeigenden" Ampel gehalten hatte. Die Seniorin fuhr auf, so dass ein Sachschaden von gut 4.000 Euro entstand. Die 76-Jährige sowie eine 85 Jahre alter Beifahrer im Peugeot erlitten leichte Verletzungen.

Lemgow - "Spiegelklatscher" zwischen Lkw - Sattelschlepper DAF mit Schriftzug "Unglaube" fährt weiter

Zu der Kollision der Außenspiegel zweier Sattelschlepper/Lkw im Gegenverkehr kam es in den Abendstunden des 28.10.21 in der Arendseer Straße. Dabei entstand Sachschaden an einem Lkw DAF eines 40-Jährigen in Höhe von gut 1.000 Euro. Der weitere Verursacher, ein Sattelschlepper DAF, vermutlich Farbe blau, mit einem Schild "Unglaube" in der Windschutzscheibe und einem silbernen Auflieger "Güllefass/ -tonne" fuhr weiter. Hinweise zu dieser Sattelzugmaschine nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen/Ebstorf - Polizei warnt vor Abzocke

Vor einer Abzocke durch unberechtigte Rechnung von angebliche Verträgen warnt aktuell die Polizei. Bereits in der letzten Woche hatten sich Unbekannte bei einer Seniorin aus Ebstorf gemeldet und ihr suggeriert, dass sie Verträge abgeschlossen haben soll. Ihr Schulden würden sich auf gut 6.000 Euro belaufen. Mit einer Überweisung von gut 2.500 Euro wäre die Sache erledigt. Die Seniorin erstellte eine Überweisung, die jedoch durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin geprüft und gestoppt wurde. Die Polizei ermittelt und warnt.

"Sprechen Sie bei Ungereimtheiten mit Ihren Angehörigen!"

Uelzen - Sachbeschädigung an Pkw

Einen Sachschaden von gut 1.500 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.11.21 an einem auf einem Parkplatz Emsberg abgestellten Pkw VW Multivan. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 08.11.21 in der Straße "Zum Moorfeld". Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 08:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv.

Uelzen - nach Kollision weitergefahren - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einer Kollision in den Mittagsstunden des 07.11.21 in der Esterholzer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein Pkw Mitsubishi Colt gegen 11:30 Uhr vom Hoevermannskamp in die Esterholzer Straße abgebogen und hatte dabei eine von rechts kommende 31 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up übersehen. Es kam zu einer Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Der Führer des Mitsubishi fuhr weiter. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

