Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Unbekannte Täter brachen an der Sickingmühler Straße (Blumensiedlung) in ein Haus ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag. Diebesgut: bislang unbekannt.

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Container (Testzentrum) an der Brassertstraße. Sie brachen die Tür auf. Entwendet wurden elektronische Geräte, diverse Schnelltests und Kopfleuchten. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Zwei bislang unbekannte Täter hebelten am frühen Morgen das Fenster eines Bürocontainers am Beckbruchweg auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen, entwendeten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Am Freibad schlugen Unbekannte die Verglasung einer Terrassentür ein und verschafften sich auf diese Weise Zugang zu einem Vereinsheim. Sie durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sie flüchteten unerkannt.

Herten

In den Uhlenwiesen brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie suchten eine Wohnung im dritten Obergeschoss auf, entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt heute zwischen 7.30 Uhr und 9.10 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell