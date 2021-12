Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Polizei stoppt rücksichtslosen Mercedes-Fahrer

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Innenstadt ist am Montagabend ein Autofahrer negativ aufgefallen. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen überholte gegen 21.15 Uhr mehrere Fahrzeuge und fuhr dabei teilweise doppelt so schnell wie erlaubt. Der 28-Jährige war unter anderem auf der Herner Straße, dem Dordrechtring, dem Oerweg und schließlich in Richtung Alt-Oer unterwegs. Auf der Sinsener Straße konnte der Mercedes-Fahrer dann gestoppt und überprüft werden. Der 28-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Außerdem wurde sein Auto beschlagnahmt. Der Fahrer bekam eine Anzeige wegen des Verdachts eines illegalen Kfz-Rennens. Sein Verhalten wird als rücksichtlos und grob verkehrswidrig eingestuft. Verletzt wurde niemand.

