Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin

Recklinghausen (ots)

Ein 56-jähriger Marler fuhr heute, gegen 07:40 Uhr, mit seinem Auto auf der Carl- Duisberg- Straße in Richtung Nordstraße. Etwa 100m hinter dem Kreisverkehr bog er nach rechts in eine Grundstückeinfahrt ab. Dabei stieß er mit einer 20-jährigen Marlerin zusammen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Carl- Duisberg- Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

