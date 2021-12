Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Täter und Zeugen nach Raub

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Samstagnachmittag einen 26-jährigen Herner am Bahnhof überfallen und verletzt haben. Der junge Mann wartete gegen 16.40 Uhr in seinem Auto Am Hauptbahnhof, er wollte einen Bekannten abholen. Nach eigenen Angaben seien plötzlich die beiden Unbekannten gekommen, hätten die Fahrer- und Beifahrertür aufgerissen und ihn geschlagen. Außerdem sollen sie gegen sein Auto getreten haben. Schließlich raubten sie dem 26-Jährigen eine größere Summe Bargeld und flüchteten. Die beiden Tatverdächtigen konnten folgendermaßen beschrieben werden: 1) ca. 1,80m bis 1,85m groß, bekleidet mit einer hellen Jacke. 2) Vollbart, etwa 1,90m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer blauen Jeanshose. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, die Tatverdächtigen näher beschreiben können oder gesehen haben, wohin die Männer geflüchtet sind. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

