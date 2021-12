Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gladbeckerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 11:50 Uhr, verunfallte eine Gladbeckerin auf der Beisenstraße, etwa in Höhe der Zuwegung zur Agnesstraße. Sie erlitt leichte Veröetzungen. Die 63-Jährige Autofahrerin kam auf der Beisenstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den geparkten Auflieger eines Sattelschleppers. Sie verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

