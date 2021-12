Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgänger von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Ein 34-jähriger Marler war zu Fuß auf der Schillerstraße in Richtung Brasserstraße unterwegs. Als er die Brasserstraße querte, kollidierte er mit dem Auto eines 30-Jährigen Marlers, der auf die Brassertstraße abbog, und wurde aufgrund des Aufpralls zu Boden geworfen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 19.30 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell