POL-RE: Recklinghausen: Drei Verletzte nach einem Unfall auf der Mühlenstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag, um 9 Uhr, auf der Mühlenstraße wurden drei Personen verletzt, darunter ein neun Monate altes Kind. Ein 29-jähriger Recklinghäuser fuhr mit seinem Auto auf der Mühlenstraße in Richtung Westring. In seinem Auto befand sich auch das neun Monate alte Kind. Der 29-Jährige kollidierte dann mit dem Wagen einer 34-Jährigen, ebenfalls aus Recklinghausen, als sie aus einer Einfahrt auf die Mühlenstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Mann und das Kind waren leicht verletzt. Rettungskräfte fuhren die Frau sowie Vater und Kind - zur genauen Abklärung - in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn wurde durch die Polizei während der Unfallaufnahme zeitweise zwischen Westring und Ludwig- Richter- Straße gesperrt. Beide Wagen wurden abgeschleppt. Der genaue Unfallort liegt etwa 40m südöstlich der Ludwig-Richter-Straße.

