Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wahlplakat in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Montagnacht gegen 23:15 Uhr in der Paul-Egell-Straße ein Wahlplakat in Brand, welches an einem Bauzaun angebracht war. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der am Zaun entstandene Schaden wird auf ca.100 Euro geschätzt. Von zwei vor Ort befindlichen Zeugen im Alter von 18 und 21 Jahren, die mit der Feuerwehr Kontakt hatten, konnten keine Personalien erhoben werden. Die beiden jungen Männer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polzei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell