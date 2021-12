Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Angeblicher Staatsanwalt am Telefon - Unbekannter holt Geld an Haustür ab

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, erhielt ein 92-jähriger Marler einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Im Telefongespräch wurde ihm erklärt, ein Familienmitglied sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Anschließend sei er verhaftet worden und nun müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Der Senior händigte im weiteren Verlauf einem ihm unbekannten Mann eine nicht unerhebliche Summe Bargeld an der Haustür aus. Der Abholer wurde ihm als Mitarbeiter des Gerichts angekündigt.

Anschließend erkundigte sich der 92-Jährige im Familienkreis nach dem Sachverhalt und bemerkte so den Betrug.

Beschreibung des "Abholers": männlich, 1,75m groß, schlank, ovales Gesicht, schwarze Haare, dunkle Hose, schwarzer Kapuzenpullover

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Hinweise der Polizei:

- Polizei und Staatswaltschaften rufen Sie nicht zuhause an und fragen nach Bargeld oder Wertgegenständen! - Die Polizei ruft nicht mit der Rufnummer 110 in ihrem Display an! - Händigen Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an der Haustür an Ihnen völlig unbekannte Personen aus! - Wenn Sie den Verdacht haben, dass Betrüger sie anrufen, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei! - Rufen sie selber Familienmitglieder oder Verwandte an, um den vorgetragenen Sachverhalt zu überprüfen. Lassen Sie sich dazu nicht weiterleiten - beenden Sie selber das Telefonat und wählen Sie die Ihnen bekannte Rufnummer der Angehörigen! - Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei! - Reden Sie mit Angehörigen über die Thematik. Die Geschichten am Telefon variieren regelmäßig. Die Anrufer sind meist kommunitativ sehr gut geschult!

