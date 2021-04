Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg durch Bundespolizei - Diebe mit Waren im Wert von mehreren tausend Euro gefasst

Aachen - Heilbronn (ots)

Die Bundespolizei verzeichnet am Freitag an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg (BAB 4) einen schnellen Fahndungserfolg. Zwei Rumänen, die im Verdacht stehen, Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben, wurden nach ihrer Einreise aus den Niederlanden festgenommen.

Sie stehen im Verdacht, in mehreren Einkaufsfilialen bei Heilbronn vor einigen Tagen Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.

Die Beamten stellten bei der Kontrolle im Kofferraum des mitgeführten Fahrzeuges einen Teil der Einkaufswaren fest. Kaufbelege konnten beide Männer nicht vorweisen. Des Weiteren wiesen mehrere Indizien auf die Tat der Männer hin. Sie wurden zur Wache nach Eschweiler verbracht, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Im Anschluss wurden sie zuständigkeitshalber mit dem Diebesgut der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Aachen übergeben, die in enger Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Heilbronn die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Zurzeit wird geprüft, ob noch weitere Diebstähle auf das Konto der Festgenommenen gehen. Beide Männer wurden auf Grund der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten und durch das Amtsgericht Heilbronn erlassenen Haftbefehle beim Amtsgericht Aachen vorgeführt. Der Haftrichter setzte die Haftbefehle gegen beide Personen wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

