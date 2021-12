Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Fernewaldstraße kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses, hebelten die Balkontür auf und durchsuchten dann die Wohnung. Neben Bargeld und Schmuck wurden unter anderem ein Akku-Staubsauger, mehrere Winterjacken sowie eine Damenhandtasche gestohlen. Der Einbruch passierte am Samstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr.

Auf der Fernwaldstraße wurde außerdem am Sonntagabend in zwei Bürocontainer eines Conora-Testzentrums eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr und 23.40 Uhr. Ob und wenn, was die unbekannten Täter erbeutet haben, wird noch geklärt.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag wurde in einen Kindergarten auf der Siemensstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann sämtliche Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld, eine Geldbörse und ein Computer-Monitor gestohlen.

Auf der Prosperstraße wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in ein Schulgebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und nahmen mehrere iPads mit.

Castrop-Rauxel:

Auf der B235/Henrichenburger Straße wurde am frühen Sonntagmorgen in eine Tankstelle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und kletterten hinein. Anschließend wurden sowohl die Kasse als auch der Tresor gewaltsam entfernt. Die Täter konnten mit der Beute flüchten. Die Tatzeit liegt zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Dorsten:

Auf der Straße Schulten Kamp wurde am Freitagnachmittag oder am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und dann mehrere Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auf der Gahlener Straße sind unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter schlugen bzw. hebelten ein Fenster auf und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nichts gesagt werden.

Von einer Baustelle auf der Thüringerstraße wurde am Wochenende eine größere Menge Baugerüst-Teile gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass ein LKW oder ein anderes großes Fahrzeug für den Abtransport der Beute genutzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Marl:

Auf dem ehemaligen Zechengelände an der Carl-Duisberg-Straße waren Diebe unterwegs. Von einem dortigen Gebäude wurden Kupferkabel gestohlen. Die Tat wurde am späten Samstagabend bemerkt, nachdem Zeugen verdächtige Geräusche gehört hatten. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Haltern am See:

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter bei einer Corona-Teststation auf der Straße Lippspieker eingebrochen. Die Täter hatten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Tür zu einem Container aufgehebelt und eine Geldkassette sowie einen Laptop gestohlen.

Herten:

Auf dem Fockenkamp wurde zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in einen Container einer Kita eingebrochen. In dem Container werden Spielgeräte gelagert. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Aus einer Tiefgarage auf der Kurt-Schumacher-Straße wurde am Freitagmittag ein weißer Mercedes B-Klasse gestohlen. Die Diebe müssen zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr mit dem Mercedes weggefahren sein. Der Wagen hat ein RE-Kennzeichen.

Marl:

Auf der Vikariestraße sind unbekannte Täter am Sonntag in ein Wohnhaus eingebrochen und haben in erster Linie das Wohn- und Arbeitszimmer durchsucht. Um hereinzukommen, hebelten sie ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 15 und 21 Uhr.

Recklinghausen:

Auf der Herner Straße wurde am Freitagabend in eine Wohnung im zweiten Obergeschosse eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter Bargeld gestohlen.

Am Südpark sind unbekannte Täter am Freitag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Eine Nachbarin hatte die aufgebrochenen Tür bemerkt und die Polizei verständigt. Der Einbruch muss zwischen 12.40 Uhr und 16.30 Uhr gewesen sein. Die Täter durchsuchten offensichtlich nur das Schlafzimmer. Zum Diebesgut konnte noch nichts gessagt werden.

Auf der Jostestraße wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. In der Wohnung stand ein Fenster zum Lüften offen. Das scheinen die Einbrecher genutzt zu haben, um einzusteigen. Gestohlen wurde ein Schmuckkästchen. Der Einbruch passierte bereits am Donnerstagvormittag, angezeigt wurde die Tat erst am Wochenende.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

