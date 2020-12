Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei in allen Landkreisen an Silvester präsent 30.12.20

KonstanzKonstanz (ots)

Die Polizei wird an Silvester in allen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz präsent sein und die Einhaltung der pandemiebedingten Beschränkungen überwachen. Dies gilt nicht nur für die Großen Kreisstädte in den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, sondern auch für die kleineren Städte und Gemeinden. Nicht nur das Böllerverbot und die Ausgangsbeschränkungen werden am Jahreswechsel kontrolliert, auch ein etwaiger Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit und die Maskentragepflicht innerhalb von Fußgängerzonen und weiteren festgelegten Bereichen stehen im Fokus der Beamten, die in der Silvesternacht verstärkt unterwegs sein werden. Das zuständige Polizeipräsidium Konstanz rechnet zwar nicht mit übermäßig vielen Verstößen in der Silvesternacht, weil hohe Bußgelder, die bei einem Verstoß verhängt werden können, abschreckend wirken, dennoch appelliert sie an alle in Feierlaune, aus Gründen des Infektionsschutzes auf ausgelassene Partys und Böller ausnahmsweise einmal zu verzichten und sich über die aktuellen Beschränkungen zu informieren.

