Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei und touchiert unbeteiligten Pkw - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.01.2022, ist in Gurtweil der bislang unbekannte Fahrer eines BMW vor einer zivilen Polizeistreife geflüchtet und hat einen unbeteiligten Pkw touchiert. Gegen 21:20 Uhr hatte die Polizeistreife in der Schlüchttalstraße den BMW-Fahrer aufgefordert, anzuhalten. Hieraufhin beschleunigte der BMW-Fahrer und überholte in Höhe der Kirche einen vorausfahrenden Suzuki-Pkw. Diesen touchierte er hinten links. Der 56-jährige Suzuki-Fahrer blieb unversehrt. Trotz des Zusammenstoßes setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt über die L 161 in Richtung Ettikon mit hoher Geschwindigkeit fort. Höhe Ettikon verlor die folgende Streife den Sichtkontakt zum BMW. Der BMW konnte im Rahmen der Fahndung unverschlossen auf einem Feldweg in der Nähe des Rheins bei Ettikon gefunden werden. Von den mutmaßlich drei Insassen fehlte jede Spur. Der BMW wurde beschlagnahmt. Der Fahrzeughalter kam im Laufe der Nacht zur Polizei und meldete seinen Pkw als gestohlen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet Personen, die zur Fahrweise des BMW Aussagen machen können, denen verdächtige Personen aufgefallen sind und/oder die zum Fahrer Hinweise geben, sich zu melden.

