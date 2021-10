Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0807--Viele Verletzte nach Schlägerei in Bar--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 31.10.21, 1.10 Uhr

Die Polizei musste in der Nacht zu Sonntag mit mehreren Einsatzwagen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in der Bahnhofsvorstadt ausrücken. Bei der Schlägerei wurden insgesamt sieben Gäste und Mitarbeiter durch Schläge, Mobiliar und Flaschenwürfe verletzt. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige vorläufig fest.

Zunächst wurde ein 25-Jähriger vor der Bar im Herdentorsteinweg von einer Gruppe junger Männer angegangen, als er sich in einem Gebüsch in der Nähe erleichterte. Sie attackierten den jungen Mann mit Fäusten und verschwanden anschließend. Im Lokal traf der 25-Jährige erneut auf die Angreifer und es kam zu einer handfesten Prügelei. Als Angestellte und Gäste dazwischen gingen, warfen die Kontrahenten mit Flaschen, Stühlen und Tischen um sich und flüchteten. Aufgrund der Vielzahl der Verletzten musste im Bereich eines benachbarten Restaurants eine Verletztensammelstelle eingerichtet werden. Mehrere Rettungskräfte versorgten dort die insgesamt sieben Verletzten, die überwiegend Schnitt- und Schürfwunden erlitten hatten. Drei mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht und dort weiterbehandelt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 21 und 23 Jahren. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell