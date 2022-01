POL-FR: Laufenburg: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitagmittag, 14.01.2022, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Grundholzer Straße in Laufenburg. Zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr versuchten Unbekannte, über die Terrassentüre in das Anwesen einzudringen. Dies scheiterte, da sich die aufgebrochene Türe verkantete. Die Bewohner waren kurz abwesend. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise!

