Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrrad sichergestellt: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Bild-Infos

Download

Schwerte (ots)

Die Polizei hat am 20. August 2021 ein schwarzes Fahrrad der Marke Prophete (Modell Rex) sichergestellt, das ein Zeuge in den Sträuchern neben dem Bahnhof in Schwerte-Ergste gefunden hatte. Augenscheinlich war zuvor das Kabelschloss durchtrennt worden. Das Speichenschloss am Hinterrad war noch intakt und eingerastet. Eine Recherche in den polizeilichen Fahndungssystemen nach der Rahmennummer ergab keinen Treffer - das neuwertige Zweirad wurde noch nicht als gestohlen gemeldet.

Wer erkennt das Fahrrad wieder? Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell