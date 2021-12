Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütte brennt nieder - Brandstiftung wahrscheinlich

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.12.2021, ist eine Gartenhütte in Rheinfelden-Nollingen niedergebrannt. Kurz vor 06:00 Uhr war der Brand an einem Verbindungsweg beim Sportplatz bemerkt worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Sie wurde samt Inventar komplett zerstört, ein Anbau blieb unbeschadet. Es besteht der Verdacht, dass die Hütte absichtlich angezündet wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

