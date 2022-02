Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220223-2: Einbruch in Kerpener Rathaus

Kerpen (ots)

Die Polizei hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter sollen sich während frühmorgendlicher Reinigungsarbeiten in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 4.50 Uhr am Mittwochmorgen (23. Februar) Zutritt zum Rathaus in der Jahnstraße verschafft und in einem Raum mehrere Schubladen und Schränke aufgebrochen haben. Erkenntnisse zum Diebesgut liegen nicht vor. Vermutlich sind der oder die Täter durch lautes Rufen des Reinigungspersonals aufgeschreckt und von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten worden und traten die Flucht an.

Die Ermittlungen, wie der oder die Täter Zutritt zum Gebäude erlangt haben, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (bm)

