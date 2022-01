Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel, Grafenhausen - Hinweise nach Wohnungseinbruch erbeten

Kappel, Grafenhausen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Löwenstraße haben die Beamten des Polizeipostens Ettenheim und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang Unbekannter ist hierbei zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag durch ein Fenster in ein Haus eingestiegen und hat darin etliche Zimmer durchsucht. Zuvor erfolgte Versuche, durch eine Kellertür in das Anwesen einzudringen, schlugen fehl. Nach ersten Erkenntnissen trat der Einbrecher seinen Heimweg ohne Beute an. Der hinterlassene Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 1.000 Euro anzusiedeln sein. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07822 44695-0 bei den Ermittlern.

