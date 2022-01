Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nachbarschaftshilfe nach Unfall

Lahr (ots)

Mehrere Anwohner der Flugplatzstraße haben eine 34-Jährige am Sonntagvormittag aus einer Notlage befreien können. Der Opel der Mittdreißigerin war gegen 09:30 Uhr offenbar aufgrund einer gelösten Handbremse ungewollt nach vorne gerollt. Die Dame wurde zwischen der Beifahrertür und einem massiven Poller eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Da sich das Fahrzeug scheinbar derart verkeilt hatte, dass es weder vor noch zurück bewegt werden konnte, benötigte es sechs starke Anwohner, um der Frau zu helfen. Diese hoben den Opel kurzerhand an und bewegten ihn ein Stück zur Seite. So konnte die 34-Jährige mit leichten Verletzungen aus der misslichen Lage befreit werden.

/pi

