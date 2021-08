Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt 21-jährigen Bulgaren mit falschen Papieren auf der Autobahn A 40 bei Straelen

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Mittwochmorgen, 4. August 2021 um 08:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 21-jährigen Bulgaren in einem in Rumänien zugelassenen Audi A 6 nach der Einreise aus den Niederlanden über den ehemaligen Grenzübergang Straelen Autobahn. Zur Kontrolle händigte der Reisende eine bulgarische Identitätskarte und einen bulgarischen Führerschein aus. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme der Dokumente erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten sowohl am Führerschein, als auch auf der Identitätskarte. Mittels einer Lupe wurde festgestellt, dass es sich bei der Drucktechnik um einen Tintenstrahldruck handelte. Amtliche bulgarische Dokumente werden jedoch mittels Laserdruck hergestellt. Der Bulgare beteuerte, dass die durch ihn vorgelegten Dokumente echt seien. Zwecks Klärung der Identität anhand seiner Fingerabdrücke wurde er zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hierbei stellte sich heraus, dass der Bulgare nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen ihn zur Aufenthaltsermittlung wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen ausgeschrieben hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte er dann weiterreisen, die Weiterfahrt wurde ihm jedoch untersagt.

