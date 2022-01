Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Familienstreit Polizisten angegriffen

Offenburg (ots)

Ein Beziehungsstreit in der Oststadt endete in der Nacht von Sonntag auf Montag für einen Familienvater im Notarrest. Nach einem zunächst verbal geführten Disput soll der Mann seiner Ehefrau gegen 23:15 Uhr einen Faustschlag verpasst haben. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg zeigte sich der Delinquent äußerst aggressiv und angriffslustig. Nachdem ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen wurde, setzte er zu Schlagbewegungen in Richtung der Polizisten an, ohne allerdings zu treffen. Der Angreifer wurde in der Folge überwältigt und fixiert. Die Beamtinnen und Beamten mussten enorme Kraftanstrengungen aufbringen, um den weiterhin um sich schlagenden und tretenden Mann zu bändigen. Hierbei biss er einem der Gesetzeshüter in dessen behandschuhte Hand. Zwei Beamte trugen aus dem Einsatz leichte Verletzungen davon. Bei seiner Durchsuchung konnte bei dem in Gewahrsam genommenen eine Kleinmenge Marihuana sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell