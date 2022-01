Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0022 --BMW prallt gegen Linienbus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Bismarckstraße Zeit: 10.01.2021, 11:15 Uhr

Am Montagvormittag stieß in der Östlichen Vorstadt zunächst ein BMW mit einem Fiat zusammen und prallte dann gegen einen Linienbus. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt und es entstand Sachschaden.

Gegen 11:15 Uhr fuhr der 27-jährige Fahrer eines BMW auf der Bismarckstraße in stadtauswärtiger Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er auf Höhe der Friedrich-Karl-Straße mit einem FIAT zusammen, der aus der Gegenrichtung kam und links abbiegen wollte. Danach prallte er gegen einen an der Haltestelle wartenden Linienbus und kam zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Bismarckstraße in eine Richtung voll gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell