POL-OG: Schwanau - L100 - Einsatz nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Schwanau (ots)

Bei dem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L100 wurden mehrere Personen schwer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 21-Jähriger mit seinem Chrysler die L100 gegen 8:10 Uhr von Lahr kommend befahren haben. In einer Rechtskurve brach das Heck des Chryslers aus und der Mann kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Der Ford war zum Unfallzeitpunkt mit einer 31-Jährigen und drei Kindern im Alter zwischen 10 und 11 Jahren besetzt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem 11-jährigen Kind besteht derzeit Lebensgefahr, es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei.

Erstmeldung vom 17.01.2022, 09:27 Uhr

POL-OG: Schwanau, L100 - Einsatz nach Verkehrsunfall, Sperrung L100

Schwanau Auf der L100 laufen derzeit Einsatzmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 08:10 Uhr auf der Fahrbahn zu einem Unfall zwischen zwei PKW gekommen sein. Nach bisherigem Sachstand kam ein Auto in einer Rechtskurve vermutlich in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wurden fünf Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist momentan an der Unfallstelle im Einsatz. Die L100 ist derzeit zwischen dem Kreisverkehr K5343/L100 und der Kreuzung Allmannsweierer Hauptstraße / L100 gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

