Polizei Hagen

POL-HA: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei einen Hinweis, dass in der Düppenbeckerstraße aus einem Fahrzeug Schüsse in die Luft abgegeben werden sollen. Die Beamten hielten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen Kia an, in dem drei Männer (33, 35 und 36 Jahre alt) saßen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des 35-jährigen Lüdenscheiders Platzpatronen in seiner Jackentasche. Der Mann gab im weiteren Verlauf zudem an, eine Schreckschusswaffe im Handschuhfach liegen zu haben, für die er jedoch keinen kleinen Waffenschein hat. Die drei Männer bestritten darüber hinaus, in die Luft geschossen zu haben. Die Polizisten stellten die Waffe und Patronen sicher. Der 35-Jährige erhielt eine Anzeige. Die Ermittlungen bezüglich der gemeldeten Schussabgabe in die Luft dauern an. (arn)

