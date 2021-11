Polizei Hagen

POL-HA: Shisha-Bar-Party in der Körnerstraße aufgelöst

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (20.11.2021) löste die Polizei eine Party in einer Shisha-Bar in der Körnerstraße auf. Gegen 1:15 Uhr beschwerten sich wiederholt Anwohner über den Krach. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen konnten auch die Beamten die erhebliche Lärmbelästigung wahrnehmen. Da bereits bei zwei vorangegangenen Einsätzen die Polizisten dem Betreiber die Chance zur Einhaltung der Nachtruhe gaben (23:30 Uhr und 00:15 Uhr), lösten sie die Party nun auf und schickten alle Gäste nach Hause. Den 29-Jährigen Veranstalter erwartet jetzt eine Anzeige. (hir)

