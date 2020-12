Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Person - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Kreuzung Oppauer Straße/Prager Straße/Bannwasserstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf der Prager Straße und wollte nach links in die Oppauer Straße einbiegen. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bannwasserstraße und wollte geradeaus weiterfahren. Auf der Kreuzung stießen beide Autos zusammen. Die 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



