Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220222-3: Einbruch in Outlet-Store - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Mehrere Zeugen informierten die Polizei, als sie zwei Männer bemerkten, die versucht haben sollen, das Schaufenster eines Modehauses einzuwerfen.

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Montag (21. Februar) um 1.30 Uhr zwei Männer, die sich auf der Kölner Straße in Frechen vor einem Outlet-Store aufgehalten haben sollen. Dabei soll ein komplett schwarz gekleideter Schwarzer, der eine weiße FFP2-Maske getragen haben soll, das Schaufenster zum Teil eingeworfen haben. Ein anderer, blondhaariger Mann, der von dünner Statur gewesen sein soll, habe auf der anderen Straßenseite "Schmiere" gestanden und sei beim Erblicken des Streifenwagens geflüchtet. Dieser Mittäter soll schwarze Schuhe mit weißer Sohle getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der Flucht des Duos angeben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell