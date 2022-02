Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220222-2: Raub auf Fußgängerin - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Täter rempelt Frau an und reißt ihr das Handy aus der Hand.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem unbekannten Mann, der Samstagmorgen (19. Februar) einer Fußgängerin ein Handy entrissen haben soll. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 in Brühl eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Die 52-Jährige stieg nach derzeitigem Sachstand gegen 11.20 Uhr in der Raiffeisenstraße in Wesseling aus dem Auto ihres Sohnes und begab sich in eine nahegelegene Apotheke. Auf dem Weg dorthin soll sie kurz auf das Handy geschaut haben. Im nächsten Moment soll sie ein Unbekannter von hinten angerempelt, ihr das Handy aus der Hand gerissen und die Flucht angetreten haben.

Präventionstipps zum Thema finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/strassenraub/. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell