Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220221-3: Senior nach Spielhallenbesuch ausgeraubt - Zeugen gesucht

Kerpen (Horrem) (ots)

Ein Unbekannter soll den 81-Jährigen in einer Bahnunterführung zu Boden gestoßen haben und mit Bargeld und Hausschlüsseln geflüchtet sein.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu einem Raub aufgenommen, der sich in der Nacht zu Sonntag (20. Februar) gegen 4 Uhr in der Unterführung zwischen den Straßen "Bahnhofsstraße" und "Am Wingertsberg" in Kerpen (Horrem) zugetragen haben soll. Das zuständige Kriminalkommissariat 22 in Kerpen ist erreichbar unter Telefon 02233 52-0 sowie per E-Mail über poststelle.rhein-erft-keis@polizei.nrw.de und nimmt Hinweise zur Tat entgegen.

Nach Angaben des 81-Jährigen sei er gegen 1 Uhr mit dem Zug von Düren in Richtung Kerpen-Horrem gefahren, dort ausgestiegen und vom Bahnsteig in eine nahegelegenen Spielhalle an der Bahnhofstraße gegangen. Um 3.30 Uhr habe er die Spielhalle in Richtung Hauptstraße verlassen. In der Unterführung zur Straße "Am Wingertsberg" soll am Ende ein Mann von rechts auf den Weg gesprungen sein und den Senior zu Boden gestoßen haben. Während der Täter die Manteltaschen durchwühlt und Portemonnaie und Schlüssel an sich genommen haben soll, habe der 81-Jährige um Hilfe geschrien. Der Täter, ein circa 180 Zentimeter großer athletisch gebauter und dunkel gekleideter Mann, sei in Richtung der Straße "Am Wingertsberg" geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten kümmerten sich um den Leichtverletzten und fahndeten nach dem Täter. (bm)

