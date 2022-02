Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Pkw rutschte nach Verkehrsunfall in Graben - drei Personen verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kerpen- Am Samstagnachmittag (19. Februar) kam es im Ortsteil Sindorf während eines Überholvorganges zu einem Unfall bei dem sich zwei Frauen (51, 67) und ein Mann (62) leicht verletzten. Gegen 17 Uhr befuhr ein 65-Jähriger Kölner mit seinem Mercedes Cabrio die L163 in Kerpen. Als er den vor ihm fahrenden PKW überholte, bog die davor fahrende 51-jährige Kölnerin mit ihrer Limousine nach links ab. Beide Fahrzeuge kollidierten und das Cabrio rutschte über den Fahrbahnrand in einen Graben, wo es auf der Seite liegend vor einem Baum zum Stehen kam. Die 51-Jährige und ihre beiden Mitfahrer verletzten sich leicht. Der Cabrio-Fahrer blieb unverletzt. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort und brachten sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Straße während der Unfallaufnahme. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak/bme)

