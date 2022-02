Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Hund schlägt an - zwei Diebe auf frischer Tat ertappt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Brühl - Am frühen Sonntagmorgen (22.Februar) weckte ein Hund seine Besitzerin durch Bellen und machte sie so auf zwei Männer aufmerksam, die ihren PKW und die Garage durchwühlten. Während die 74-jährige Brühlerin die Polizei verständigte, flüchteten die aufgeschreckten Täter. Polizeibeamte trafen kurz darauf in direkter Nähe zwei Männer mit einem Fahrrad an, die der Beschreibung entsprachen. Bei der Durchsuchung der 42 und 34-jährigen Männer fanden die Polizisten neben Gegenständen, die augenscheinlich aus anderen Diebstählen stammten, auch zwei Messer. Das mitgeführte Fahrrad war ebenfalls entwendet. Polizisten fertigten eine Strafanzeige und stellten neben dem Diebesgut auch die Messer sicher.(BS/BME)

