POL-REK: 220218-4: Unbekannte in Arztpraxis eingebrochen

Bergheim (ots)

Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Tat entgegen.

Zwischen Mittwochnachmittag (16. Februar) und Donnerstagmorgen (17. Februar) sind Unbekannte in eine Arztpraxis in Niederaußem eingebrochen. Laut derzeitigem Sachstand hebelten der oder die Täter ein Fenster und Türen des Gebäudes an der Paulusstraße auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Unbekannten sollen Bargeld und Briefmarken entwendet haben. Eine Zeugin alarmierte am Donnerstag gegen 7.30 Uhr die Polizei, nachdem sie den Einbruch bemerkt hatte. Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

