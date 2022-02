Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220218-3: Autos kollidierten im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte

Pulheim (ots)

Am Donnerstagabend (17. Februar) ist ein Mann (34) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Brauweiler schwer verletzt worden. Eine Frau (52) zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 34-Jährige mit seinem BMW gegen 17 Uhr auf der Bonnstraße aus Pulheim in Richtung Frechen gefahren sein. An der Kreuzung von Bonnstraße und L 213 soll er nach Angaben von Zeugen bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zeitgleich soll die 52-Jährige beabsichtigt haben mit ihrem Audi aus Richtung Köln die Kreuzung zu queren. Dort kollidierten die beiden Autos.

Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligte in ein Krankenhaus, wo der 34-Jährige stationär aufgenommen wurde.

Die Fahrzeuge sind durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beamte beauftragten ein Abschleppunternehmen mit dem Abtransport. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten Teile der Kreuzung bis etwa 19 Uhr. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

