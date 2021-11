Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Dönerimbiss-Kunde verweigert Maske und bedroht Mitarbeiter mit Messer

Kamen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (22.11.2021) gegen 19.05 Uhr einen Dönerimbiss am Markt in Kamen betreten. Dabei trug er keine Mund-Nasen-Maske. Als ihn der Mitarbeiter darauf hinwies, entstand ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der Täter ein Messer zog und den Mitarbeiter bedrohte. Der Streit verlagerte sich auf die Straße. Dort flüchtete der Täter in Richtung Kirchplatz.

Der Geschädigte beschrieb die männliche Person wie folgt:

- 27-30 Jahre - ca. 175 cm - komplett schwarz gekleidet mit Kapuzenjacke - sprach syrisch und kurdisch

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall bzw. den Täter gesehen haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

