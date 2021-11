Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Zeugen nach zwei räuberischen Diebstählen

Kamen (ots)

Nach zwei räuberischen Diebstählen am Freitagabend (19.11.2021) in Kamen sucht die Polizei Zeugen.

Der erste Sachverhalt trug sich gegen 17.50 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Robert-Koch-Straße zu. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Büro der Filiale Zigaretten. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin erwischt. Als sie ihn an der Flucht hindern wollte, drängte er sie in einen Nebenraum und sperrte sie dort ein. Nachdem sie sich befreien konnte, flüchtete der Täter in Richtung Bahngleise.

Der zweite Sachverhalt ereignete sich gegen 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Lessingstraße. Ein Kunde machte einen Mitarbeiter der Filiale auf eine männliche Person aufmerksam, die Waren in einen Rucksack steckte. Als der Beschuldigte durch die Kassen in Richtung Ausgang gehen wollte, versperrte ihm der Mitarbeiter den Weg und forderte ihn auf, den Inhalt des Rucksacks zu zeigen. Dieser Aufforderung kam der Beschuldigte nicht nach. Stattdessen wollte er sich losreißen und gab dem Mitarbeiter eine "Kopfnuss". Anschließend kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Beschuldigte den Mitarbeiter schlug und biss. Dadurch konnte er sich befreien und in unbekannte Richtung flüchten. Während der Auseinandersetzung hatte der Beschuldigte seine Mütze und die Mund-Nasen-Maske verloren. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Er suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Beschrieben hat er den Täter wie folgt:

- ca. 180 cm - dunkel gekleidet - normale Statur

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell