Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Wandhofener Straße, Einbruch in Tierarztpraxis

Schwerte (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021, gegen 05:45 Uhr meldete der Berechtigte einer Tierarztpraxis einen Einbruchsdiebstahl beim Polizeinotruf. Auf bisher ungeklärter Weise gelangte der Täter, in die Räumlichkeiten und durchsuchte dort im Anmelde-/ Wartezimmer, sowie im Operationszimmer nach Diebesgut. Über Art und Umfang des Diebesgutes können derzeit keine konkreten Angaben getätigt werden. Anschließend flüchtete der Täter über das Gelände eines angrenzenden Autohauses in unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers, konnte der flüchtende Täter nicht gestellt werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, blonde Haare, schwarzer Hoodie

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 zu melden. /CP

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell