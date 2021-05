Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Tartanbahn beschädigt - Diebstahl von Hydraulikschläuchen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch um 08.15 Uhr stellte eine 56-jährige Frau ihren BMW auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße ab. Als sie gegen 08:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen u8nfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Von zeugen wurde ihr daraufhin mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug zweimal von einem Audi A4 angefahren wurde. Der Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Aufgrund des von den zeugen notierten Kennzeichens konnte der 71-jährige Fahrzeughalter durch die Polizei ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Fachsenfeld: Unfall beim rückwärtsfahren

Am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Waiblinger Straße. Als er anhielt und ein wenig zurücksetzte, übersah er einen hinter ihm fahrenden Seat einer 33-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Lauchheim: Tartanbahn beschädigt

Am vergangenen Wochenende wurde die Anlaufbahn zur Weitsprunggrube an der Deutsch-Orden-Schule in der Hauptstraße beschädigt. Durch bisher unbekannte Vandalen wurde ein etwa 100 x 200 mm große Stück aus der Bahn herausgeschnitten. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040 entgegen.

Aalen: LKW bleibt hängen

Beim Rangieren blieb am Dienstag gegen 18:30 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Sattelzug an einer Leitplanke in der Sutorstraße, Höhe Klärwerk, hängen. Dabei riss der LKW mehrere Meter der Leitplanken und Zäune, welche die Klärwerkanlage umgeben, heraus. Der hier entstandene Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Unterschneidheim: PKW ausgewichen

Am Dienstag um kurz vor 22 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ford-Lenker die K3206 von Zipplingen in Richtung Oberwilflingen. Auf der Strecke kam ihm ein weißer BMW entgegen, dessen Fahrer sein Fahrzeug aus unbekannten Gründen ein Stück auf die Gegenfahrbahn lenkte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der Ford-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts. Hierbei streifte er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ellenberg: Diebstahl von Hydraulikschläuchen

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete vermutlich am vergangenen Wochenende an einem Forstlagerplatz, zwischen Ellenberg und Häsle, abgestellten Schleppfahrzeug (Anhänger zum Ebnen von Feld- und Waldwegen) acht Hydraulikschläuche. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schläuche nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell