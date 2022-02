Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220217-3: Motorradfahrer kollidiert mit Baum - Krankenhaus

Erftstadt (ots)

Zweiradfahrer aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Polizei prüft, ob Zusammenhänge zu dem Sturm bestehen.

Am Donnerstagmorgen (17. Februar) ist ein Motorradfahrer (37) bei einem Verkehrsunfall im Bereich Erftstadt-Erp schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den 37-Jährigen, der später zur Weiterbehandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Nach derzeitiger Einschätzung handelt es sich um einen Alleinunfall. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Unfall in Zusammenhang mit dem derzeitigen Sturm stehen könnte.

Nach ersten Ermittlungen war der 37-Jährige gegen 7 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße 51 in Richtung Landesstraße 33 unterwegs. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte im Feld den Lichtschein des Motorrades und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Ein Angehöriger des Schwerverletzten kümmerte sich um den Abtransport der Maschine. (he)

