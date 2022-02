Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220217-2: Frau bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Wesseling (ots)

Alkoholisierter Autofahrer beteiligt - Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Am Mittwochabend (16. Februar) ist eine Frau (38) bei einem Verkehrsunfall in Wesseling leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme führten Polizisten bei einem Beteiligten (52) einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,7 Promille. Eine Ärztin entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Laut derzeitigem Sachstand war der 52-Jährige gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße (L) 300 in Richtung Urfeld unterwegs. Zeugen berichteten, dass der Autofahrer vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise in Schlangenlinien gehabt habe. Zeitgleich fuhr die 38-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Wesseling. Als der 52-Jährige mit seinem Opel auf die Gegenfahrbahn geraten sei habe die Audifahrerin versucht auszuweichen. Es zum Zusammenstoß beider Autos.

Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die L 300 war für die Zeit der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme bis circa 22.30 Uhr gesperrt. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell