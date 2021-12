Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0895--Falscher Schornsteinfeger unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Oslebshausen/ Walle, OT Oslebshausen/ Osterfeuerberg, An der Finkenau/ Auguststraße Zeit: 07.12.2021 12:50 Uhr und 13:20 Uhr

Am Dienstag war in den Stadtteilen Oslebshausen und Walle ein Trickbetrüger unterwegs. In zwei Fällen gab sich der Mann als Schornsteinfeger aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:50 Uhr klingelte ein Mann an einer Haustür in der Straße An der Finkenau und gab an, dass er als Schornsteinfeger die Heizkörper der Bewohner überprüfen müsse. Bevor sich der Fremde Zutritt zur Wohnung des 80 Jahre alten Bewohners verschaffen konnte, wurde eine Besucherin des Senioren auf die Situation aufmerksam. Sie fragte den angeblichen Schornsteinfeger aus und zweifelte an seiner Echtheit. Als der Betrüger dies bemerkte, verließ er das Haus.

Eine halbe Stunde später, gegen 13:20 Uhr, klopfte es ans Fenster einer 86-jährigen Frau in der Auguststraße. Der unbekannte Mann bat darum, in die Wohnung gelassen zu werden, da er Schornsteinfeger sei und die Heizkörper kontrollieren wolle. Die Bewohnerin lies ihn hinein und der Mann gab ihr die Anweisung, die Thermostate der Heizungen aufzudrehen. Nachdem er kurze Zeit später die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fehlte.

In beiden Fällen wurde der Trickbetrüger als 40-50 Jahre alter Mann, circa 170 cm groß und mit stämmiger Figur beschrieben. Er hatte schwarze Haare, die nach hinten gekämmt waren und trug dunkle Oberbekleidung und eine Mütze.

Zu beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst Hinweise unter 0421-362 3888 entgegen.

Immer wieder versuchen Trickbetrüger in Wohnungen zumeist älterer Menschen zu gelangen. Dabei denken sie sich Geschichten aus, um ihre Rolle überzeugend darzustellen. Der Appell der Polizei lautet: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Eintritt, wenn Sie die Handwerker selber bestellt haben oder sich diese über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie sich unsicher fühlen, holen Sie Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung dazu. Sollten Sie sich bedrängt fühlen, zögern Sie nicht den kostenlosen Notruf 110 der Polizei zu rufen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell