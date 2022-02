Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220217-1: Erste Bilanz zum Sturmtief "Ylenia" im Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Sturmtief "Ylenia" hat in der Zeit von Mittwochabend (16. Februar, 20 Uhr) bis Donnerstagmorgen (17. Februar, 11 Uhr) kreisweit für rund 30 Polizeieinsätze gesorgt.

Wegen umgestürzter Bäume rückten Polizisten insgesamt 19 Mal aus. Teilweise räumten die Beamten die Straßen mit eigenen Mitteln und machten sie so wieder befahrbar. War dies nicht möglich, unterstützen Feuerwehrleute mit technischem Gerät.

Dies war auch in Pulheim auf der Kreisstraße (K) 10 notwendig. Ein Baum hatte dort am frühen Donnerstagmorgen um etwa 5.15 Uhr die Fahrbahn blockiert. Für die Räumung war die Straße etwa 45 Minuten gesperrt.

Gegen 1 Uhr rief ein Zeuge die Beamten in Pulheim auf der Kastanienallee zu einem Fahrzeug, das auf die Straße gerollt sein sollte. Die Polizisten stellten einen Anhänger fest, der sich aus seiner Sicherung gelöst hatte und auf die Fahrbahn gerollt war. Sie schoben den Anhänger zurück und verkeilten die Reifen, um ein erneutes Wegrollen zu verhindern.

Etwa drei Stunden später bemerkten Polizisten in Frechen an der Kreuzung von Blindgasse und Alte Straße einen umgestürzten Baum, der mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte.

Am Donnerstagmorgen waren Polizisten gegen 9 Uhr wegen eines umgefallenen Klohäuschens gerufen worden. Dieses stand an einer Baustelle an der Schöffenstraße in Brühl und hatte ebenfalls geparkte Autos gestreift. Arbeiter der Baustelle hatten das "stille Örtchen" bereits wieder aufgestellt. Die Beamten verständigten die Halter der Fahrzeuge und stellten den Kontakt zu den Verantwortlichen her. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell