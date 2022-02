Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach fingiertem Garagenaufbruch: Polizei findet unterschlagenes Tuningfahrzeug

Salzhemmendorf / Emmerthal (ots)

Der Polizei Bad Münder ist es gelungen, ein verstecktes Tuningfahrzeug ausfindig zu machen; allerdings in einem Zustand, mit dem der Eigentümer nicht gerechnet hatte.

Alles fing für die Polizei in Bad Münder am 27.01.2022 an, als dort ein Garagenaufbruch gemeldet wurde. Aus der aufgehebelten Garage an der Salzhemmendorfer Hauptstraße soll ein hochwertiges Tuningfahrzeug geklaut worden sein. Der getunte Seat Leon im Wert von ca. 20.000 Euro gehört einem Tuningfan aus dem Saalekreis (Sachsen-Anhalt) und sollte in der privaten Garage in Salzhemmendorf weiter aufbereitet werden.

Die Polizei aus Bad Münder nahm den Tatort auf und stieß beim Anblick der leeren Garage auf Ungereimtheiten. Die Ausführungsart der vorhandenen Hebelspuren am Garagentor ließen Zweifel aufkommen, dass der Garagenaufbruch auch tatsächlich so stattgefunden haben kann. Die Beamten des Kriminalermittlungsdienstes gingen schnell von einem fingierten Einbruch aus.

In den Fokus der Ermittler dieser vorgetäuschten Straftat gerieten ein 24-jähriger Mann aus Salzhemmendorf und ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim. Die Ermittler gingen davon aus, dass der aufwendig getunte Seat Leon von den beiden Männern an einen anderen Ort verbracht hatten und zur Erklärung gegenüber dem Eigentümer den Aufbruch und den Fahrzeugdiebstahl vortäuschten.

Die Beamten vom Ermittlungsdienst versuchten in den Folgetagen, den versteckten Seat ausfindig zu machen und hatten Erfolg. Intensive Ermittlungen führten zu einer Scheune im Raum Emmerthal. Hier wurde der Seat versteckt. Allerdings befand sich der PS-starke Wagen nicht mehr in dem Zustand, in dem der Tuningfan aus Sachsen-Anhalt das Fahrzeug abgegeben hatte. Das Auto war komplett in seine Einzelteile zerlegt. Einige Aggregate vom ausgeschlachteten Wagen sind bereits von den beiden Beschuldigten veräußert worden. Sogar die Fahrgestellnummer wurde bereits durch Abfräsen unkenntlich gemacht.

Der Geschädigte aus dem Saalekreis nahm gestern die Einzelteile seines Wagens in Empfang. Zur Abholung der zahlreichen Teile waren zwei Fahrten mit einem Transporter notwendig und ein Abschleppwagen, der die Karosserie mit Achsen abtransportierte.

Gegen die beiden Männer wird neben dem Vortäuschen einer Straftat auch wegen einer Unterschlagung ermittelt. Weitere Straftatbestände werden geprüft. Der Eigentümer der Scheune hatte diese nach jetzigem Ermittlungsstand unwissentlich als Unterstellort zur Verfügung gestellt und kann mit den Taten nicht in Verbindung gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell