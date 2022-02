Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle - Zusammenhang mit Fahrzeugdiebstahl in Hachmühlen (Zeugenaufruf)

Bad Münder (ots)

In der Nacht von Dienstag (01.02.2022) auf Mittwoch (02.02.2022) kam es in der Classic-Tankstelle Hachmühlen (an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 217) zu einer Einbruchstat. Der unbekannte Täter warf mit einem Stein ein Fensterglas zur Tankstelle ein. Durch das entstandene Loch zwängte sich der Unbekannte in den Verkaufsraum und durchsuchte diesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden lediglich Tabakwaren entwendet. Eine Schadenssumme kann momentan nicht angegeben werden.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu erkennen, dass der Täter um 01:41 Uhr zugeschlagen hatte. Es ist auch zu sehen, dass der unbekannte Einbrecher mit einem Pickup-Fahrzeug vorgefahren und damit nach der Tat auch vom Tankstellengelände geflüchtet ist.

Am Mittwochmittag wurde der Diebstahl eines silbernen Ford Ranger Pickup angezeigt. Der Wagen wurde in der Nacht in der Dorfstraße (Hachmühlen) entwendet. Nach bisherigem Abgleich der Beschreibungen handelt es sich bei dem geklauten Pickup und dasselbe Fahrzeug, das der Einbrecher als Fluchtfahrzeug benutzt hatte.

Aus Sicht der Ermittler der Polizei Bad Münder besteht die Möglichkeit, dass der Täter den auffälligen Wagen nach kurzer Flucht im weiteren Umkreis von Hachmühlen abgestellt und zurückgelassen hatte. Eine Absuche durch Polizeikräfte verlief bislang erfolglos.

Daher fragt die Polizei: wem ist ein silberner Ford Ranger Pickup (offene Ladefläche) in der Nacht oder später aufgefallen. Eventuell wurde der gestohlene Wagen auf einem Parkplatz, in einer Seitenstraße oder im Wald auf Forstwegen / Wanderparkplätzen abgestellt. Der silberne Pickup hat eine Anhängekupplung und zur Ladungssicherung ein Metallstrebengestell zwischen der viertürigen Fahrerkabine (Doppelkabine) und der Ladefläche. Zur Tatzeit waren am Ford Ranger die Kennzeichen "HM-LM 250" angebracht.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällige Aktivitäten an der Classic-Tankstelle beobachtet haben.

Hinweise werden vom Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042/9331-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell