Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: SEK Einsatz in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

In der Brunnenstraße in Bad Pyrmont kam es am Mittwoch (02.02.2022), gegen 10.30 Uhr, zu einem SEK Einsatz.

Hintergrund sind Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Bad Pyrmont anlässlich mehrerer Eigentumsdelikte. Da es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen als polizeifeindlich bekannten Mann handelt, wurde das SEK hinzugezogen.

Der Tatverdächtige konnte durch die SEK Beamten angetroffen und gesichert werden. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern an.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell